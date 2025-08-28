Daha önce hiç çalışmamışlardı: Mardin'de 15 kadın kolları sıvadı, günde bin 500 adet üretmeye başladı

6

Başka bir çevre ediniyorsun. Maddi manevi kafan dağılıyor. Manevi olarak burası çok güzel. 5 tane çocuğuma öncelikle maddiyat konusunda yardımcı olduğum için çok mutluyum. Onları okutuyorum. Çocuklarıma güzel bir hayat sunup kendime güzel bir ev yapmak için 2 buçuk yıldır yavaş yavaş ilerliyorum. Maddi manevi olarak hem çocuklarıma hem de kendime çok güzel bir yaşam sağlıyorum. Hiçbir işte çalışamıyordum çalışana da karşıydım. Ama burada çalışmaya başladıktan sonra çok geri kaldığımı hissettim" şeklinde konuştu.