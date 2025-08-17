Çorum'da gölet yosunla kaplandı: Yardım çağrısı yapıldı

5

Gölette yaşanan sorunun çözülmesi gerektiğini dile getiren Adnan Günduğan ise, "Gölette aşırı derecede otlanma ve yosunlanma var. Bölgede çok fazla zirai tarım ilacı kullanılıyor. Özellikle çevre ve doğa temizliği konusunda insanların bilinçsiz davrandığını görüyorum. Çöp bidonlarının olmaması da atıkların çevreye yayılmasını arttırıyor. Bu alanın bir an önce çözüme kavuşmasını istiyorum. Barajın dört bir yanı otlarla kaplanmış durumda ve gölette yaşayan canlıların yaşam alanı her geçen gün kısıtlanıyor. Ayrıca amatör balıkçılık yapan arkadaşlarımız da bu durumdan muzdarip. Olta atacak bir yerde bulamıyorlar. Yetkililerden burası için bir çözüm üretmelerini istiyoruz" dedi.