Çorum Hitit Üniversitesi'nde 'Fest '26' coşkusu

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Hitit Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Sağlık, Kültür ve Spor Fest ’26, üniversite öğrencileri, akademisyenler ve idari personeli, eğlence, spor ve sosyal etkinliklerle dolu bir programda bir araya getirdi.