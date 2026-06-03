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Çorum Hitit Üniversitesi'nde 'Fest '26' coşkusu

03.06.2026 - 20:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Çorum Hitit Üniversitesi bünyesinde düzenlenen "Sağlık, Kültür ve Spor Fest '26" etkinliğinde öğrenciler, gösteriler ve geleneksel oyun ve sporlarla doyasıya eğlendi.

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Hitit Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Sağlık, Kültür ve Spor Fest ’26, üniversite öğrencileri, akademisyenler ve idari personeli, eğlence, spor ve sosyal etkinliklerle dolu bir programda bir araya getirdi.

2Çorum Hitit Üniversitesi'nde 'Fest '26' coşkusu

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Yeşil Meydan'da gerçekleştirilen festivalde, kamu kurumları ve öğrenci kulüpleri tarafından çalışmalarının anlatıldığı stanlar açıldı.

3Çorum Hitit Üniversitesi'nde 'Fest '26' coşkusu

Öğrenciler, yoğun ilgi gösterdikleri festivalde çeşitli sahne gösterileriyle doyasıyla eğlendi.

4Çorum Hitit Üniversitesi'nde 'Fest '26' coşkusu

Öğrenciler tarafından dans gösterileri sahnelenirken, geleneksel oyunlar ve yarışmalar renkli anlara sahne oldu.

5Çorum Hitit Üniversitesi'nde 'Fest '26' coşkusu

Etkinliklerinin son bölümünde ise yıl içerisinde üniversite bünyesinde düzenlenen turnuvalarda ve spor müsabakalarında futsal, voleybol, basketbol, atletizm gibi çeşitli kategorilerde dereceye girmeyi başaran öğrenci ve takımlara ödülleri takdim edildi.

6Çorum Hitit Üniversitesi'nde 'Fest '26' coşkusu

Üniversite öğrenicilerinin doyasıya eğlendiği ve spor müsabakalarında elde ettikleri başarıların ödüllendirildiği festival, fotoğraf çekimleriyle devam etti.

7Çorum Hitit Üniversitesi'nde 'Fest '26' coşkusu
8Çorum Hitit Üniversitesi'nde 'Fest '26' coşkusu
9Çorum Hitit Üniversitesi'nde 'Fest '26' coşkusu
10Çorum Hitit Üniversitesi'nde 'Fest '26' coşkusu