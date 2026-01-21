Coğrafi işaretli Bodrum Mandalini Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor

5

Bir diğer üretici Barış Yücel Yavuz, "Normalde pazarlarda stant açarak satıyorduk ya da başka pazarcı arkadaşlarımız geliyordu. Onlar alıyordu ve tabii ki fiyatlar düşük oluyordu. Belediyemiz şimdi daha yüksek fiyattan alım yapmaya başladı" ifadelerini kullanırken, üretici İbrahim Özdemir ise, "Satmakta zorlanıyorduk, belediye alım yapınca daha iyi oluyor" dedi.