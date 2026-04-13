Çocukluk hayaliydi, kimseye aldırmadan başladı! Ceviz ağacının tepesine inşa etti: Görenler şaşkına dönüyor

4

Torununun azmiyle gurur duyan dede Şaban Bilen ise "Bizim torun heves etti, 'Ağacın dalına ev yapayım' dedi, biz de destek olduk. Merak ve azim olmayınca olmaz. 6-7 metre kadar yüksekliği var. Bizim de çok hoşumuza gidiyor, köyde adeta bir sembol gibi oldu. Gelen geçen soruyor. Soy ismimiz 'Bilen' olduğu için o da kendi zekasına göre tabelaya 'Yere ev yapmak er kişinin işi, ağaca ev yapmak ise Bilen'in işi' yazdı. Yoldan geçenler, arabalarını durdurup, ağaç evi arkasına alarak hatıra fotoğrafı çektiriyor" diye konuştu.