Çileği tarlasında yemek serbest, götürmek ücretli

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Çilekleri burada yemek serbest, ancak götürmek isteyenler ücret ödüyor. Bugün çok güzel bir gün geçirmiyorduk ama buraya gelince günümüz çok daha güzel bir hale geldi. Muş'ta böyle bir çilek bahçesi olduğunu bilmiyordum, yeni öğrendim. Açıkçası bu bahçenin ve çileklerin bu kadar güzel olmasını beklemiyordum" şeklinde konuştu.