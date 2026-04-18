Çiftçiye dev destek! Tarım ve hayvancılığın kalbinde üretim şahlanıyor: 10 ton bedava dağıtıldı

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekleriyle yürütülen "Çayırlı’da Kaba Yem Açığının Azaltılması Projesi" kapsamında düzenlenen programda üreticilere toplam 10 bin kilogram yonca tohumu dağıtıldı.Tohum teslim törenine Çayırlı Kaymakamı İsmail Battal, Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Belediye Başkan Vekili Fatih Balcıoğlu, Ziraat Odası Başkanı Cihangir Polat ve üreticiler katıldı.Törende konuşan Koçaker, Erzincan’da yem bitkileri ekiliş alanlarının her yıl arttığını belirterek, bu artışın hayvancılık sektörüne önemli katkı sunduğunu ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Erzincan’ın Et ve Süt Bölgesi kapsamına alınmasının da üreticilere sağlanan destekleri artırdığını vurguladı.