Çiftçinin bedavaya gelin toplayın dediği mandalina ağaçtan dökülmeye başladı

5

Bu yıl rekoltenin çok iyi olduğu fakat mahsulün alıcı bulamadığını ifade eden Selim Kamacı, "Bu yıl mandalina çok verimli oldu, rekoltemiz de çok iyi oldu. 20 yıl önceki sorunlarla uğraştığımız için mandalinamızı satamıyoruz. Satamadığımız ve ihracat edemediğimiz için mandalina dalında kaldı" dedi.