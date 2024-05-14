Çiftçiler Günü kutlama mesajları ve resimli 14 Mayıs Çiftçiler Günü sözleri > Anlamlı, kısa, uzun Çiftçiler Günü resimli mesajları

"Her tohumda umudu, her mahsulde emeği ve alın terini taşıyan çiftçilerimize selam olsun! Çiftçiler Günü kutlu olsun."



"Toprağın diliyle konuşan, sabrın ve emeğin sembolü olan çiftçilerimize teşekkür ederiz. Çiftçiler Günü'nüz kutlu olsun."