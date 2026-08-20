Çiftçi satmakla uğraşmıyor: Aydın'da hasadı yapan üretici direkt teslim edip kazanıyor
Kuşadası Belediyesi tarafından yerel tarımsal üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen Adabahçe’de yaz hasadı devam ederken, toplanan taze sebze ve meyveler Halk AdaMarket aracılığıyla uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturuluyor.
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Yerel tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Adabahçe’nin bereketli topraklarında yaz hasadı devam ediyor.
Bu kapsamda Adabahçe’den toplanan sebze ve meyveler, Halk Ada Market aracılığıyla uygun fiyata Kuşadalıların sofralarına ulaştırılıyor. ‘Toprağa Sarıl, Üretime Katıl’ sloganıyla 6 yıl önce ilk fidelerin yeşerdiği Adabahçe’de, yaz güneşinin sıcaklığıyla olgunlaşan birbirinden lezzetli sebze ve meyvelerin hasadı sürüyor.
Kış hasadının da oldukça verimli geçtiği bereketli arazide şimdi de mayıs ayında ekilen salatalık, acur, patlıcan, domates, kabak, yeşilbiber gibi sebzeler ile kavun ve karpuzlar toplanıyor.
Adabahçe’de yetişen ürünler, hasat edildikleri gün Kuşadası Belediyesi tarafından özenle satışa hazırlanıyor. Ürünler daha sonra Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde bulunan Halk AdaMarket satış mağazasına ulaştırılıp, uygun fiyata Kuşadalılarla buluşturuluyor. Başkan Ömer Günel’in yaşama geçirdiği Adabahçe’den elde edilen mahsullerin, hizmet devamlılığını esas alan Başkan Vekili Tahsin Demirtaş döneminde de Kuşadalıların sofralarını lezzetlendirmesi, kent sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.