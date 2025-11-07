Cep Herkülü'nün arkasındaki isimdi! Dünya ve Türkiye onu Naim Süleymanoğlu ile tanımıştı: Türk sporunun acı kaybı! Son görev Kütahya'da yapıldı

3

Kütahya Valisi Musa Işın, yaptığı açıklamada, Pekünlü'nün vefatından derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu, 'Yüzyılın Sporcusu' Naim Süleymanoğlu başta olmak üzere, birçok başarılı haltercinin yetişmesinde büyük rol oynamış, Türk sporuna unutulmaz hizmetler vermiş, yetiştirdiği sporcularla ülkemize sayısız başarı kazandırmış değerli halter antrenörü Hilmi Pekünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.



Bulgaristan'ın Kırcaali şehrine bağlı Mestanlı ilçesinde doğan ve oradaki halter antrenörlüğüne 1991 yılında yerleştiği Kütahya'da devam eden 71 yaşındaki Hilmi Pekünlü, başta eski milli halterci Naim Süleymanoğlu olmak üzere bugüne kadar çok sayıda başarılı halter sporcusu yetiştirmişti.