Çeltikte yeni dönem! Damlama sulama ile verim artışı hedefleniyor

Teknik gezi kapsamında, Çanakkale’de damlama sulama ile yapılan çeltik üretim alanları ziyaret edilerek üreticilerden doğrudan bilgi alındı. Damlama sulama yönteminin verimlilik ve su kullanımı üzerindeki etkileri yerinde incelendi. Her iki kurumun katkılarıyla çeltik üreticilerine hem ekim aşamasında hem de hasat sonrası işlemede doğrudan destek sağlanmakta, Konuralp pirincinin verim ve kalitesinin artırılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.