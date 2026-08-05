Çeltik üreticilerine kritik uyarı: Hızla yayılıyor, verim kaybına yol açabilir!

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Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince çeltik üretim alanlarında gerçekleştirilen arazi kontrollerinde, bazı parsellerde çeltik yaprak yanıklığı hastalığı (Pyricularia oryzae) belirtilerine rastlandı. Uygun iklim şartlarında hızla yayılabilen hastalığın; çeltiğin yaprak, boğum ve başaklarında zarara yol açarak önemli verim ve kalite kayıplarına neden olabileceği belirtildi.