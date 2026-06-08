Çay bardağına sığmıyor, madeni 5 liradan büyük! Çanakkale’de Dev Lapseki kirazının hasadı başladı: Fiyatı dudak uçuklatıyor

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Lapseki devi kirazının hasadına başladıklarını belirten üretici Cihat Gündüz, "Bu sene şöyle bir sıkıntı var. Çok mal var, bir ağaçta haddinden fazla mal var. Bu seneki çay bardağına girmeyen Lapseki kirazı demeyelim ama ona yakın bir büyüklük var. Bu sene kirazların büyüklüğü 50 kuruş ve 1 lira büyüklüğünde, çok istisna seçiyoruz.