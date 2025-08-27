Çatalhöyük'ten 800 yıl daha eski! Karaman'da 10 bin yıllık sokak bulundu

4

2000 yılında ilk olarak yüzey sıyırması yaptık ve sonrasında kazılara başladık. İlk karşılaştığımız şey evlerin duvarları ve planlarıydı. Bu bizim için çok heyecan verici bir durumdu. Bu heyecanı daha da artıran başka keşiflerimiz oldu. Bunlardan biri de hemen arkamızda görülen bir sokak konsepti. Belki de bunu, en erken şehircilik planlamasının başlangıcı olarak düşünmek gerekir. Anadolu’da Neolitik dönemde birçok yerleşmede benzer sokak konseptleri olsa da, Orta Anadolu’da ilk defa karşımıza çıkıyor. Çatalhöyük’ten yaklaşık 750-800 yıl öncesine tarihlenen bir yerleşmenin üzerindeyiz. İnsanlar başka yerleşim yerlerinde evlerini sürekli olarak bitişik yapmışlar ancak burada ilk defa evler arasında bir metreye varan boşluklar görüyoruz. Bu boşluklar bir alandan diğerine geçişi sağlıyor; yani sokak diyebileceğimiz bir oluşum ortaya çıkıyor. Evler arasındaki bu dar geçitler, insanların yerleşim içinde mekândan mekâna ulaşımını sağlamış. Bu da modern şehirlerde düşündüğümüz sokak konseptinin erken bir örneği olarak değerlendirilebilir. Burada yürüttüğümüz çalışmalar, şehircilik anlayışının ilk adımlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bizlere destek veren Bakanlığımıza ve üniversitemize teşekkür ediyoruz. Ancak yereldeki destek daha da artarsa, çok daha iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz.Şu anda Canhasan 3 Höyüğü’nde yürüttüğümüz çalışmalarda, 1960’lı yıllardan kalma karbon örnekleri var. Yeni örneklerle bu tarihleme konusunu netleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Elde edilen bilgilere göre burası M.Ö. 7 bin 750’ye kadar tarihleniyor; yani günümüzden yaklaşık 9 bin 750 yıl öncesine, yuvarlatırsak yaklaşık 10 bin yıllık bir geçmişe uzanıyor.