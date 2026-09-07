Çankırı’nın yer altındaki hazinesi: Binlerce yıllık Tuz Mağarası

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Mağaranın En İlginç Ziyaretçisi Değil, Sakini



Tuz Mağarası'nın en dikkat çeken unsurlarından biri ise yaklaşık 200 yı lık olduğu değerlendirilen tahnit edilmiş eşek. Anlatılanlara göre geçmişte mağarada çalışan bir eşeğin ayağının kırılması üzerine hayvan mağaradan çıkarılamadı ve burada bırakıldı. Mağaranın tuzlu ve kuru ortamının etkisiyle bozulmadan günümüze kadar ulaştığı belirtilen eşek, bugün mağarayı ziyaret edenlerin en fazla ilgi gösterdiği unsurlar arasında bulunuyor. Mağarada bunun yanı sıra çeşitli tahnit edilmiş hayvanlar ve geçmiş dönemlerden kalan farklı objeler de sergileniyor.