Çankırı’nın yer altındaki hazinesi: Binlerce yıllık Tuz Mağarası
Çankırı’da yerin yaklaşık 150 metre altında bulunan ve geçmişinin binlerce yıl öncesine dayandığı değerlendirilen Tuz Mağarası, doğal kaya tuzu oluşumlarının yanı sıra içerisinde barındırdığı sanat eserleri, tarihî çalışmalar ve ilginç objelerle ziyaretçilerine sıra dışı bir deneyim sunuyor. Hititler Dönemi’nden bu yana işletildiği tahmin edilen mağara, kentin önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor.
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Çankırı il merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Tuz Mağarası, kentin kaya tuzu açısından sahip olduğu zenginliğin en önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Yerin yaklaşık 150 metre altında uzanan mağarada, geçmiş dönemlerde tuz üretimi amacıyla açılan galeriler ve kaya tuzu tabakaları dikkat çekiyor. Tuz Mağarası'nın geçmişinin Hititler Dönemi'ne kadar uzandığı tahmin edilirken, bölgedeki kaya tuzu kaynaklarının Anadolu'daki eski yerleşimlerin gelişiminde önemli rol oynadığı değerlendiriliyor. Bu öze liğiyle mağara, yalnızca doğal bir oluşum değil, aynı zamanda Çankırı'nın binlerce yı lık üretim ve yerleşim tarihinin izlerini taşıyan önemli bir alan niteliği taşıyor.
Yer Altında Sanat Eserleri,
Mağaranın ziyaretçiler açısından dikkat çeken öze liklerinden biri de galeriler içerisinde sergilenen sanat eserleri. Kaya tuzundan hazırlanan heykel ve rölyeflerin yanı sıra farklı malzemeler ku lanılarak hazırlanan çalışmalar da mağaranın atmosferi içerisinde sergileniyor. Mağaradaki en dikkat çekici çalışmalardan biri ise Türk tarihinin önemli yazılı kaynakları arasında bulunan Orhun Abideleri'nin tuzdan hazırlanan replikaları. Çankırı'da gerçekleştirilen Orhun Abideleri Tuz Çalıştayı kapsamında farklı ülkelerden sanatçıların hazırladığı çalışmalar, mağaranın galerilerinde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli tuz heyke leri de mağaranın içerisinde yer alıyor. Kaya tuzunun sanat eserlerine dönüştürüldüğü çalışmalar, doğal mağara dokusuyla birlikte farklı bir görüntü oluşturuyor. Mağarada yalnızca tuzdan yapılan eserler bulunmuyor. Keçiboynuzundan hazırlanan balık figürleri ve ayçiçeğinden oluşturulan insan yüzü gibi sıra dışı çalışmalar da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Mağaranın En İlginç Ziyaretçisi Değil, Sakini
Tuz Mağarası'nın en dikkat çeken unsurlarından biri ise yaklaşık 200 yı lık olduğu değerlendirilen tahnit edilmiş eşek. Anlatılanlara göre geçmişte mağarada çalışan bir eşeğin ayağının kırılması üzerine hayvan mağaradan çıkarılamadı ve burada bırakıldı. Mağaranın tuzlu ve kuru ortamının etkisiyle bozulmadan günümüze kadar ulaştığı belirtilen eşek, bugün mağarayı ziyaret edenlerin en fazla ilgi gösterdiği unsurlar arasında bulunuyor. Mağarada bunun yanı sıra çeşitli tahnit edilmiş hayvanlar ve geçmiş dönemlerden kalan farklı objeler de sergileniyor.
Binlerce Yıllık Tuz Kaynağı Turizme Açılıyor
Çankırı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla mağaranın turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor. Mağara içerisinde temizlik ve aydınlatma çalışmaları yapılırken, ziyaretçilerin galerileri daha rahat gezebilmesi için çeşitli düzenlemeler gerçekleştirildi.
Mevcut haliyle dahi yoğun ilgi gören Tuz Mağarası'nın aylık 10 binin üzerinde ziyaretçi ağırladığı belirtiliyor. Mağara, Çankırı'nın yanı sıra çevre i lerden gelen ziyaretçilerin de uğrak noktaları arasında bulunuyor.
Kaya tuzunun yalnızca mağaranın doğal yapısında değil, kentin kültürel ve ekonomik yaşamında da önemli bir yeri bulunuyor. Çankırı'da kaya tuzundan üretilen çeşitli ürünler, dekoratif objeler ve tuz lambaları da ziyaretçilere sunuluyor
Doğal kaya tuzu oluşumları, binlerce yı lık geçmişi, yer altında sergilenen sanat eserleri ve sıra dışı objeleriyle Tuz Mağarası, Çankırı'nın tarih, kültür ve doğa turizmini aynı noktada buluşturan önemli merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.