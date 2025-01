Karaca, zamanla at psikolojisi ve etoloji (hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı) üzerine okumalar yapmaya başladığını belirterek, kırsalda hayvanların yanında olmanın mesleğini yapmaktan daha çok tatmin ettiğini vurguladı.Kaş'taki çiftliğinde atların sayının artmasıyla mekana sığmadıklarını belirten Karaca, "Onlar daha mutlu olsun diye daha büyük yerlere taşındık. Kiradaydık şimdiye kadar. Şimdi ilk kez kendimize ait arazideyiz." dedi.Çiftlikteki bütün at ve eşeklerin farklı travmaları bulunduğunu, onları rehabilite etmeyi kendisine görev olarak gördüğünü ifade eden Karaca, son iki yıldır onları daha iyi anlayabilmek ve yardımcı olabilmek için çevrim içi kurslara katıldığını, dünyanın iyi at eğitmenlerinden kurslar aldığını dile getirdi.