Çanakkale'de yangın büyüdü villalara sıçradı! Tahliyeler devam ediyor
Kaynak : DHA
Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Dardanos mevkiindeki ormanlık alanda, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının özellikle şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldığını belirtti. Yangının tehdit ettiği yerleşim alanlarında tedbir amaçlı tahliyeler gerçekleştirilirken, bölgedeki yoğun duman ve hava trafiği güvenliği gerekçesiyle Çanakkale Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığı açıklandı.
Türkiye'nin yeşil ciğerleri alevlere teslim olurken ekipler, yangınlar ile canla başla mücadelesini sürdürüyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınların son adresi, Çanakkale'nin merkez ilçesi oldu.
Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde Dardanos mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, orman yangınında son duruma ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında, Çanakkale merkezde çıkan orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini bildirdi.
Vatandaşların gerekmedikçe trafiğe çıkmamalarının önem arz ettiğinin altını çizen Vali Toraman, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı yeni paylaşımında ise şu bilgilere yer verdi:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım.
Son dakika gelişmesinde ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale ilinde devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pistinin tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:Çanakkale ilinde devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 11 Ağustos 2025 saat 19.30’a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır.
Öte yandan, Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik de, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.
Dardanos beldesi yakınlarında tarım arazisinden çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürerken, Çanakkale - İzmir karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Bölgede bulunan Çam ağaçları nedeniyle yangının karşı tarafa da sıçradığı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan bölgede bulunan askeri alanda da yangın olduğu, bölgede bulunan Çamlıbel sitesinde de yangının sıçradığı bildirildi. Yangının sitedeki evlere ulaştığı ve zarar vermeye başladığı anlar da kayda alındı.
Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına da, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü açıklandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi’ndeki vatandaşlar Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait feribotlarla tahliye ediliyor