Çanakkale'de ücretsiz dağıtımına başlandı: Tohum yardımı devam ediyor

14.10.2025 - 11:58Güncellenme Tarihi:

Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede faaliyet gösteren Organik Kırmızı Et Üreticileri Birliği üyelerine ücretsiz Organik İtalyan Çimi (Reygras) tohumu dağıtımı yapıldı.

Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Çanakkale Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan’ın da katıldığı programla Organik Kırmızı Et Üreticileri Birliği üyelerine toplam 2625 kg Organik İtalyan Çimi (Reygras) tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, organik tarımı destekleme ve yaygınlaştırılması için projeler kapsamında üreticilere çeşitli konularda desteklerin sürdürüldüğünü belirtti.

