Çanakkale'de toprakta bulundu: Üretici hastalığı bildirdi!
13.05.2026 - 13:11
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bağ üreticilerini külleme hastalığına karşı üreticileri uyardı.
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bağlarda külleme hastalığı açısından riskli dönemin başladığını duyurdu. Özellikle sıcak ve nemli hava şartları hastalığın yayılımını arttığı belirtildi.
Genç sürgün, yaprak ve salkımlarda beyaz kül görünümü, kıvrılma ve gelişme geriliği görüldüğünde vakit kaybetmeden müdahale edilmesi gerekliliği vurgulandı.
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bağlarınızı düzenli kontrol ediniz. Ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanınız."
"İlaçlamaları uygun zaman ve dozda yapınız. Rüzgarlı ve yağışlı havalarda ilaçlama yapmayınız. Ürün kaybı yaşamamak için üreticilerimizin gerekli tedbirleri almaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.