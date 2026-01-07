Çanakkale’de ortaya çıktı! Rumeli’ye geçen ilk Türklerin mezarları bulundu

3

Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradaki mezarlıkta, Türkistan coğrafyasındaki defne benzer şekilde definler yapılmış. Anadolu'daki Türk varlığı için Ahlat Mezarlığı neyse Rumeli'deki, Balkanlar'daki ve Avrupa'daki Türk varlığı için Küçükanafarta Tarihi Mezarlığı o önemde ve mahiyette. Tarihi Alan Başkanlığı olarak buradaki mezarlığı tespit edikten sonra çalışmalarımıza başladık. Gerek sanat tarihçilerden gerek tarihçilerimizden gerek üniversitelerimizden bilgi, belge ve görüşlerini aldık. Buradaki definlerin, bu mezarlığın 1300'lü yıllardaki Rumeli'ye geçen ilk Türklere ait olduğunu tespit ettik. Çok heyecanlıyız. Gerçekten buradaki Türk milletinin mührü, Türk milletinin tapu senetleri hükmünde olan bu mezar taşları bizim için çok büyük önem ifade ediyor."