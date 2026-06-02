Çanakkale'de orman yangını sonrası keşfedilmişti! İçine tünel kazdılar
02.06.2026 - 12:04
Çanakkale'de geçen yıl meydana gelen ve 570 hektarlık orman alanını küle çeviren büyük yangının ardından açığa çıkan gizemli tümülüs, define avcılarının hedefi oldu.
Çanakkale'nin merkeze bağlı Çınarlı köyünde geçen yılki orman yangınının ardından açığa çıkan tümülüs, definecilerin hedefi oldu.
Çınarlı köyü yakınlarında geçen yıl 11 Ağustos'ta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 12 Ağustos'ta kontrol altına alındı.
Yangında özellikle Güzelyalı bölgesinde birçok ev zarar gördü, 570 hektarlık orman ise yangından etkilendi.
Yangının ardından merkeze bağlı Güzelyalı köyü yakınlarında ortaya çıkan tümülüs ise definecilerin hedefi oldu. Tümülüste kazı yapan definecilerin, içerisinde tünel oluşturduğu görüldü