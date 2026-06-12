Çanakkale'de hasat başladı, denetimler sıkılaştı! Belgesi ve ekipmanı olmayanlar çalışamayacak

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Ekipler tarafından ayrıca su tankerlerinin ve yangın söndürme tüplerinin kullanımı konusunda eğitim verildi. Denetimler il merkezi ve ilçelerde hasat sezonu boyunca aralıksız olarak devam edecek.Denetimlere katılan Çanakkale İl Tarım ve Orman Şube Müdürü Ramazan Eren, "Biçerdöver ile hasat kontrolü, anız yangınlarının önlenmesi ve orman yangınlarıyla mücadele kapsamında hasat süresince denetimlere devam ediyoruz. Hem denetim hem de bilgilendirme yapıyoruz" dedi.