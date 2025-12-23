Çanakkale'de 124 yıl sonra köyde bulundu! Ünlü devlet adamının ölüm nedeni belli oldu

4





Mezar yerini tespit ettiğimizde çok heyecanlandık



Necip Paşa'nın mezarına ulaşılması hakkında konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Necip Paşa'mız Çanakkale'mizin tarihi şahsiyetlerinden devlet adamı ve asker. Hepimizin malumu olduğu, bildiği Çanakkale Kordon'da bulunan Necip Paşa Camii'nde ismi yaşayan büyük bir devlet adamı. Tarihi Alan Başkanlığı olarak mezar yerini tespit ettiğimizde çok heyecanlandık. Çanakkale'mizin bir tarihi şahsiyetini Tarihi Alan'da misafir etmekten büyük bahtiyarlık duyduk" dedi.



"Bugün 3 aylarımızın başladığı günde Necip Paşa Camii'mizin cemaati ile birlikte Necip Paşa'nın kabri başında du ettik ve hayırla yad ettik. Tarihi Alan başkanlığı olarak tarihi şahsiyetlerimizi unutturmayacağımızı ve onları gelecek kuşaklara aktaracağımızı her vesileyle ifade ettik, devam edeceğiz. Necip Paşa'mızın ve cümle devlet adamlarımızın ruhları şad olsun. Necip Paşa'mız aynı zamanda Çanakkale Boğazı'na muhafızlık yapmıştır. Çanakkale Boğazı'na muhafızlık yapan cümle muhafızların ruhları şad olsun. Çanakkale'yi geçilmez yapan şehit ve gazilerimizin ruhları şad olsun."