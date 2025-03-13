Çanakkale Savaşları'nda yaşanan kahramanlıklar 'Şehit Bilgi Kapısı' projesi ile vatandaşlarla buluşturulacak
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Türk milletinin destan yazarak tarihe adını altın harflerle kazıdığı bir zaferle sonuçlanan Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarını 'Şehit Bilgi Kapısı' projesi ile yaşatmaya devam ediyor.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)
• 13 Mart 2025 - 19:40 • Son Güncelleme:
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)
• 13 Mart 2025 - 19:40 • Son Güncelleme: