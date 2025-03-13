Çanakkale Savaşları'nda yaşanan kahramanlıklar 'Şehit Bilgi Kapısı' projesi ile vatandaşlarla buluşturulacak

'Şehit Bilgi Kapısı' adı altında bu çalışmayla birlikte Çanakkale şehitlerimizin daha detaylı, daha teferruatlı bilgilerine kavuşmuş olacağız. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığımızın web sayfasına yükleyeceğimiz bilgilerle Çanakkale şehitlerimizin yakınları, akrabaları, şehidimiz ile alakalı temel bilgileri girdikten sonra şehidimizin Çanakkale'ye hangi yollardan geldiği, hangi cephelerde savaştığı, Çanakkale'de hangi birlikte görev yaptığı, komutanının kim olduğu, yaralanmışsa nerede yaralandığı, hangi işlemlere maruz kaldığı, nasıl tedavi olduğu ve kahramanlık hikayelerinin de yer aldığı, hatta ve hatta Çanakkale Tarihi Alan'da hangi şehitlikte metfun bulunduğu, isminin nerede yazdığı, bu şehitliğe nasıl gidilebileceği, hangi yolların kullanılabileceği gibi birçok bilgiye sahip olma imkanına kavuşacaklar." dedi.