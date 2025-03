Çanakkale Savaşları'nda yaşanan kahramanlıklar 'Şehit Bilgi Kapısı' projesi ile vatandaşlarla buluşturulacak

'ONLARIN HATIRALARINI TARİHE MAL EDİP GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAĞIZ'

3 yıl sonunda 58 binden fazla Çanakkale Savaşları şehidin detaylı bilgilerine ulaşılacağını söyleyen Kaşdemir, “Çanakkale şehitleri her zaman çok merak edilmiştir. Çünkü Türkiye'nin her bir vilayetinde, her bir ilçesinde, köyünde hatta her aileden mutlaka birisi Çanakkale'de ya şehit olmuştur ya gazi olmuştur.