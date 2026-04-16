Çam balı üretiminde dünya birincisi olduk: Türkiye için stratejik öneme sahip böcek

16.04.2026 - 18:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BALIKESİR (İHA)

Edremit ilçesinde. Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İlhan Deveci, Türkiye'nin çam balı üretiminde birinci sırada olduğunu söyledi. Yaşanan kuraklıkların basralı çam ağaçlarının kesilmesine neden olduğunu kaydetti.

Kazdağları Bal Ormanının ad mimarı olan İlhan Deveci yaptığı açıklamada, "Yaşanan küresel ısınma, kuraklıklar, basralı çam ağaçlarının kesilmesi ve yangınlarla yok olan çam ağaçları bu üretimimizi olumsuz etkiliyor.

Bizler "Kazdağı Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" olarak çam balı üretiminin bölgemizde ve ülkemizde artışının sürmesi için 4 yıldır çaba sarf ediyoruz.

Bundan yaklaşık 50 yıl önce bölgenin en önemli çam balı üretim merkezi olan "Kazdağı Bal Ormanında" bugün maalesef bu üretim yapılamıyor.

Yukarıda ifade ettiğiniz nedenlerle bu üretim durmuş vaziyette. Son yıllarda bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

Çam Balı nektarını "Basra Böceği" üretiyor. O anlamda bu böcek Türkiye için stratejik öneme sahiptir. Kazdağı Bal Ormanına bu böceği farklı yöntemler kullanarak yerleştirmeye devam ediyoruz.

Bu konuda çok önemli deneyim ve bilgiye de sahip olduk.

Çam ağaçlarının olduğu tüm Bal Ormanlarında Basra Böceğinin yaygınlaşması, Basra böceğinin doğal olarak bulunduğu çam ormanlarının ise "Bal Ormanı" yapılarak korunması gerekmektedir.

Bu ülkemiz için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bereketli olsun inşallah" sözlerine yer verdi.