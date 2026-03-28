Çalışmalarda sona gelindi! Fethiye-Ölüdeniz yolu tamamen değişti
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 328 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği Fethiye-Ölüdeniz yolu projesinde dört etabın sonuna gelinerek 13,5 kilometrelik güzergâh tamamen değişti. Belediye bölgenin en önemli turizm güzergâhlarından biri olan yolu yenileyerek turizm sezonuna yetiştirmeyi hedefliyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekiplerince yürütülen proje kapsamında çalışmalar etap etap ilerliyor. İlk etap olan Patlangıç-Ovacık hattında tüm imalatlar tamamlandı. Bu etapta 2,5 kilometre PMT serimi, bitümlü temel ve binder asfalt çalışmaları yapılırken, 2,1 kilometre otokorkuluk ve 300 metre bordür imalatı gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda yolun ortalama genişliği 15 metreye çıkarıldı.
İkinci etapta Ovacık-şehir içi güzergâhında ise altyapı ve üstyapı çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. Bu kapsamda 7 kilometrelik yağmur suyu hattı, kaldırım düzenlemeleri, 3,5 kilometre sıcak asfalt serimi, istinat duvarı yapımı ve dönel kavşak düzenlemeleri ile birlikte 500 metre otokorkuluk imalatı gerçekleştiriliyor. 7 kilometrelik yağmur suyu hattının tamamlanmasıyla bölgede yaşanan su baskınlarının önüne geçilecek. Hisarönü-Ölüdeniz hattını kapsayan üçüncü etapta ise çalışmalar tamamlandı. Bu etapta 2,65 kilometre BSK ve PMT serimi yapılırken, 1,173 kilometre otokorkuluk, 2,2 kilometre içme suyu hattı, 2,73 kilometre bordür, 1,865 kilometre parke ve 2,55 kilometre hendek beton kaplama çalışmaları tamamlandı. Ayrıca birinci ve üçüncü etaplarda toplam 3 kilometre motorcu dostu bariyer imalatı da hayata geçirildi.
Toplamda 13,5 kilometrelik ulaşım güzergâhı oluşturuluyor. Dördüncü etap olan Ölüdeniz-Kayaköy yolunda ise 2 kilometrelik 200’lük duktil içme suyu hattı, 2,5 kilometre sıcak asfalt, yağmur suyu hattı, kaldırım düzenlemeleri, bin metre otokorkuluk ve hendek betonu çalışmaları tamamlandı.Toplamda proje kapsamında 11 kilometre sıcak asfalt serimi, 4,2 kilometre içme suyu hattı, 7 kilometre yağmur suyu hattı ve 4,5 kilometre çelik otokorkuluk imalatı gerçekleştiriliyor. 11 kilometre sıcak asfalt serimine ek olarak 2,5 kilometre parke yol çalışmasıyla toplamda 13,5 kilometrelik önemli bir ulaşım güzergâhı oluşturuluyor.
Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kayaköy’de sıcak asfalt çalışmalarını tamamlamasının ardından önemli düzenlemeleri hayata geçirdi. Bölgenin doğal ve tarihi dokusuna uygun şekilde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2,5 kilometre kilit parke, hendek betonu ve begonit kaplama imalatları yapılıyor. Yapılan düzenlemelerin, Kayaköy’ün özgün yapısına uygun ve bölgenin estetik görünümünü koruyacak şekilde planlandı. Ölüdeniz Mahalle Muhtarı Kaya Kaya, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yol çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, "Muğla Büyükşehirimizin başlatmış olduğu birinci ve üçüncü etaptan sonra ikinci ve dördüncü etabın da sonuna geldik artık. 2026 yaz sezonuna hazırlanıyor. Çok güzel bir yatırım oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz"Kayaköy Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk ise yolun önceki durumuna dikkat çekerek, "Köyümüzün yolu çok sorunluydu burası. Çok kötüydü. Belli bir yere kadar çok güzel bir sıcak asfalt döküldü ve oradan da buraya artık buranın dokusuna uygun güzel bir parke çalışması var köyümüzde. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyorum"
Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığında görevli harita teknikeri Süleyman Soy, "Fethiye Ölüdeniz ihalesi doğrultusunda sürdürülen proje dört etap halinde planlanmıştır. Proje kapsamında birinci, üçüncü ve dördüncü etap çalışmaları tamamlanmıştır. İkinci etap olan Ovacık Hisar önü güzergahında ise çalışmalar planlanan program dahilinde devam etmekte olup imalatların önemli bir kısmı tamamlanmıştır. Söz konusu etapta kalan kaldırım imalatı, aşınma tabakası imalatı ve yaklaşık Bin metre uzunluğundaki yağmur suyu imalatların tamamlanmasının ardından 328 milyon TL'lik yatırımın turizm sezonu öncesi bitirilmesini hedefliyoruz" dedi. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye-Ölüdeniz yolunda yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, bölgenin turizm potansiyeline yakışır bir ulaşım altyapısı oluşturduklarını belirtti. Başkan Aras, Fethiye ve Ölüdeniz’in sadece Muğla’nın değil, ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu, bu değeri korumak ve geliştirmek için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini açıkladı.