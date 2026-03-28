Çalışmalarda sona gelindi! Fethiye-Ölüdeniz yolu tamamen değişti

4

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kayaköy’de sıcak asfalt çalışmalarını tamamlamasının ardından önemli düzenlemeleri hayata geçirdi. Bölgenin doğal ve tarihi dokusuna uygun şekilde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2,5 kilometre kilit parke, hendek betonu ve begonit kaplama imalatları yapılıyor. Yapılan düzenlemelerin, Kayaköy’ün özgün yapısına uygun ve bölgenin estetik görünümünü koruyacak şekilde planlandı. Ölüdeniz Mahalle Muhtarı Kaya Kaya, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yol çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, "Muğla Büyükşehirimizin başlatmış olduğu birinci ve üçüncü etaptan sonra ikinci ve dördüncü etabın da sonuna geldik artık. 2026 yaz sezonuna hazırlanıyor. Çok güzel bir yatırım oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz"Kayaköy Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk ise yolun önceki durumuna dikkat çekerek, "Köyümüzün yolu çok sorunluydu burası. Çok kötüydü. Belli bir yere kadar çok güzel bir sıcak asfalt döküldü ve oradan da buraya artık buranın dokusuna uygun güzel bir parke çalışması var köyümüzde. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyorum"