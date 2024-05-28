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Gündem Çalışan binlerce kişi aynı sorunu yaşıyor! 'Saat başı mutlaka ara verilmesi gerekiyor'
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Çalışan binlerce kişi aynı sorunu yaşıyor! 'Saat başı mutlaka ara verilmesi gerekiyor'

Günlük yaşamda hareketsiz kalan ve işi gereği bilgisayar başındaysa uzun saatler geçirmek zorunda olan kişiler bazı sağlık sorunları ile karşı karşıya kalıyor. Bu da duruş bozukluğuna ve bunun sonucunda da boyun düzleşmesi gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Peki boyun düzleşmesi beraberinde hangi hastalıkları getiriyor? Tedavi süreci nasıl ilerliyor? İşte özellikle masa maşı çalışanların merak ettiği konun detayları...

VATAN ÖZEL
• 28 Mayıs 2024 - 07:26 • Son Güncelleme:
VATAN ÖZEL
• 28 Mayıs 2024 - 07:26 • Son Güncelleme:
1 Çalışan binlerce kişi aynı sorunu yaşıyor Saat başı mutlaka ara verilmesi gerekiyor

Günümüzde birçok kişi boyun ağrılarından şikayetçi. Özellikle işi gereği oturarak çalışanlar boyun düzleşmesinden muzdarip. Peki boyun ağrısı çekenler ne zaman doktora başvurmalı? Tedavi süreci nasıl ilerliyor? Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Op. Dr. Candan Hundemir, konu hakkında merak edilenleri açıklayarak özellikle uzun saatler oturarak çalışanlara önemli tavsiyelerde bulundu.

2 MASA BAŞI ÇALIŞANLAR DİKKAT

MASA BAŞI ÇALIŞANLAR DİKKAT!

Günümüzde teknolojinin de gelişmesine paralel boyun ağrılarının arttığına dikkat çeke Hundemir, “Özellikle masa başı çalışan kişilerde bu durum daha da öne çıkar. İyi olan yanı bu yakınmaların büyük bir kısmı (nerdeyse yüzde 90’nı) altta ciddi sıkıntıların olmadığı ve “mekanik boyun ağrıları” olarak tanımladığımız grubun içine girer.” diye konuştu.

3 Çalışan binlerce kişi aynı sorunu yaşıyor Saat başı mutlaka ara verilmesi gerekiyor

2 günden fazla boyun ağrısı sürüyorsa Candan Hundemir, 'Bu durumda olan kişilerin pek çoğu hiçbir şey yapılmasa bile kendiliğinden birkaç gün içinde düzelir. Ancak boyun ağrıları ve/veya tutulmaları hafifleme eğilimi göstermeyip, 2 günden fazla süreyle (inatla) devam ederse en yakın bir Beyin-Sinir Cerrahisi uzmanına başvurulması yerinde olacaktır.' dedi.

4 5 GÜNDEN SONRASI RİSKLİ

5 GÜNDEN SONRASI RİSKLİ

Günümüz iş hayatı, tüm gün bilgisayar başında çalışmak durumunda olan birçok meslek grubu yarattı. Özellikle tüm gün bilgisayar başında olan çalışanların boyun ve sırt ağrısı yaşama sıklığının daha fazla olduğu görülüyor. Ancak çalışma ortamınızda ve duruşunuzda yapacağınız basit düzeltmelerle, boyun ve sırt ağrısı yaşama riskinizi azaltmanız mümkün görünüyor. Bu hastalığın tedavisinin nasıl olduğunu ve hastayı nasıl bir süreç beklediğini Hundemir şöyle anlattı;

5 Çalışan binlerce kişi aynı sorunu yaşıyor Saat başı mutlaka ara verilmesi gerekiyor

Bizler bu yakınmayla gelen hastalara günlük poliklinik pratiğimizde oldukça sık rastlarız. Bu hastaların ayrıntılı nörolojik muayenelerini yapar, öykülerini dikkatle dinleriz. Şayet muayenede anlamlı bir bulgu (örneğin; kolda/kollarda ağrı, güç kaybı ve uyuşma olması gibi) saptarsak tetkik (genelde MR) isteriz. Ancak nörolojik muayene normalse (çoğu hasta böyledir) genelde konservatif tedavi (istirahat ve ilaç) ile rahatlıkla tedavi edilebilir. Hastalar bu yaklaşımla 3-5 gün içinde tamamen düzelirler. Tersi bir durumda MR çekilip, bakılır.

6 SAAT BAŞI ARA VERİN

SAAT BAŞI ARA VERİN

İşi gereği pek çok kişi günün büyük kısmını oturarak ve hareketsiz olarak geçiriyor. Spor yapmayan, sürekli oturarak çalışan insanların boyun egzersizleri yapması konusunda tavsiye veren Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Op. Dr. Candan Hundemir şunları söyledi;

7 Çalışan binlerce kişi aynı sorunu yaşıyor Saat başı mutlaka ara verilmesi gerekiyor

Uzun süreli iyilik hali için konservatif tedavi sonrası düzelen hastalara mutlaka uygun boyun egzersizleri verilir. Ayrıca bu hastalar dahil tüm kişilere yüzme başta olmak üzere pilates, fitness gibi sportif faaliyetler önermekteyiz. Masa başı çalışanlara elbette işini bırakması gibi bir tavsiyede bulunulmaz.

8 Çalışan binlerce kişi aynı sorunu yaşıyor Saat başı mutlaka ara verilmesi gerekiyor

Aksine çalışırken yaklaşık olarak saat başı ara vermeleri ve dairesel boyun hareketleri yapmaları önerilir. Bilgisayar ve klavye göz hizasında olmalıdır. Bir diğer önemli faktör de fazla kiloların olmasıdır. Bu durumda kilo verilmesi de tedavinin önemli bir parçasıdır.