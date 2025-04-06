Çadırda başladı, şimdi talebe yetişemiyor! İşte Erzurumlu girişimcinin ilham veren hikayesi...

"Erzurum şartlarında soğuğa göğüs gerdik"

Ceylan, yumurtaları Artvin, Erzincan, Trabzon ve Rize gibi çevre illerdeki bazı müşterilerine gönderdiklerini belirterek, 20 bin tavukla üretim için zamana ihtiyacının olduğunu dile getirdi.Bu işi ailecek yapmanın önemine değinen Ceylan, "Yıllarca bu işi yaptığımız için müşteri potansiyelimiz gelişti ama biz Erzurum şartlarında soğuğa göğüs gerdik ve istediğimiz hedeflere tam ulaşamadık. Hedeflerimiz büyük. Özellikle tavukçuluk, canlı hayvancılık yapmak tek adam işi değil." ifadelerini kullandı.Ceylan'ın kızı Saliha Berra da çadırda üretim yaptıklarında imkanların çok kısıtlı olduğunu, şimdiki tesiste daha çok ve rahat üretim yaptıklarını söyledi.Kardeşleriyle babasına yardım ettiklerini dile getiren Ceylan, "İşimiz genellikle tavukların yumurtasını ve etrafı toplamak. Bu işi seviyorum. Bana düşen her işi yaparım, etiketlemeden temizliğe kadar iş yaparak babama yardım ediyorum." ifadelerini kullandı.