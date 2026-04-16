Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı ne zaman yapılacak, giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2026
16.04.2026 - 21:06Güncellenme Tarihi:
Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı ne zaman yapılacak, giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2026. 2026 İOKBS sınavı için geri sayım sürerken, öğrenciler detayları merak ediyor. Bursluluk desteği sağlayan bu önemli sınav, hem akademik başarıyı ödüllendirmesi hem de maddi katkı sunması nedeniyle yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...
1
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS 2026 için geri sayım sürüyor. Binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı sınav öncesinde, tarih bilgisi, sınav giriş yerleri ve başvuru detayları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
2
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS 2026 Bursluluk Sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
3
Henüz İOKBS sınav giriş yerleri açıklanmadı. Ancak sınav kılavuzuna göre giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden yayımlanacak.