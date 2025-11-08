Bursa'da ekilen fideler erken ürün verdi! Hem fiyatı yüksek hem de talep fazla

5

Gazi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Arca Atay da yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz Mayıs ayında burada, doku kültürlerinden elde edilmiş bin beş yüz ahududu fidesini çiftçilerimizle birlikte toprakla buluşturmuştuk. Aradan altı ay geçti. Bu süre boyunca hava oldukça kurak geçti, yağış azdı. Ancak buna rağmen ahududularımız bu zorlu şartlara dayanarak beklenenden önce meyve verdi. Bu bizim için hem etkileyici hem de sevindirici bir gelişme oldu. Bursa, ahududu yetiştiriciliğinde çok büyük bir potansiyele sahip. Özellikle Uludağ bölgesi üreticilik açısından çok özel bir yer. Çilek, ahududu, yaban mersini ve böğürtlen gibi ürünler, en ideal şartlarda, tarım ilaçları kullanmadan yetiştirilebilir. Bu ürünlerin üretim potansiyellerini artırmak lazım" diye konuştu. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, daha sonra ahududuları toplayarak, emeği geçen çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.