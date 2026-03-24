Burdur'da sezon açıldı, dağlarda hazine avı başladı: Kilosu el yakıyor, tadı hayran bırakıyor
Burdur’un Bucak ilçesinde baharın müjdecisi olan ve kilosuyla adeta altınla yarışan kuzugöbeği mantarı sezonu resmen açıldı. Yüksek rakımlı ormanlık alanlarda, çam iğnelerinin arasından başını kaldıran bu nadide mantar, orman köylüsünün en önemli geçim kaynaklarından biri haline geldi. Mart ayından Haziran’a kadar devam eden bu zorlu ama keyifli arayışta, mantar tutkunları günlerini 1600 metre rakıma kadar çıkan dağlarda geçiriyor. İşte Aziziye'den Katran Dağı'na uzanan o heyecanlı hasadın detayları...
Kuzugöbeği toplayan Mehmet Kızıl, yağışlarla birlikte gün yüzüne çıkan kuzugöbeği mantarının bölgede daha çok Katran Dağı, Sazak ve özellikle Aziziye mevkisinde daha çok bulunduğunu söyledi.
Kuzugöbeği sezonunda hobi olarak dağları gezdiğini belirten Kızıl, "Bazı günler birkaç tane, bazı günler 2-3 kilo civarında bulduğumuz olur. Altın bulmuş gibi seviniriz. Hiç bulamasak da bu mevsimlerde dağda kuzugöbeği aramak bizim için bir heyecan." dedi.