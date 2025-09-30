Burdur'da pancar alımı başladı: 700 bin ton işlenecek

3

Açılış konuşması yapan Burdur Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Zararsız, "2025 yılında şeker pancarı üretimi Burdur merkez, Dinar, Elmalı, Gölhisar, Senirkent, Tefenni ve Yeşilova olmak üzere 7 adet ziraat bölge şefliğimize bağlı 146 köyde 3 bin 918 çiftçi ailesi ile 700 bin ton üretim kotası sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmenin karşılığında ise 152 bin dekar şeker pancarı ekimi gerçekleşmiştir" dedi.