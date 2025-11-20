Burdur'da Medusa mozaiğinin üstü kapatıldı! İşte nedeni
Burdur'da kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılan ve yüzde 95 oranda orijinal olması sebebiyle dünyada bir tek Kibyra Antik Kenti'nde bulunan, "opus sectile" tekniğiyle renkli mermerlerden inşa edilen Medusa mozaiği kış şartlarında zarar görmemesi için üzeri kapatıldı.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan "Gladyatörler Şehri" olarak bilinen Kibyra Antik Kenti'nin içerisindeki Odeon'un ortasında yer alan, "opus sectile" tekniğiyle oluşturulan Medusa mozaiğinin kış şartlarından korumak için üzeri kapatıldı.
Yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği eşsiz eser, MS 1. yüzyılın ilk evrelerine dayanıyor; mitolojide ise "Gözlerine bakan kötü niyetli kişileri taşa çevirdiğine" inanılan "yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar" olarak biliniyor.
Antik dönemde konser alanı, meclis, mahkeme ve üzeri kapalı tiyatro olarak kullanılan Odeon, ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken eserlerin başında geliyor.
Kibyra Kazı Başkanı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kibyra Olympeion Odeionu orkestra zeminini kaplayan opus sectile Medusa mozaiği ile Odeion Stoası zemin döşemesi opus tessellatum mozaiğin üzeri, iklim şartlarından korunması amacıyla kapatılmıştır. 2026 yılı Nisan ayında tekrar ziyarete açılacaktır" ifadelerine yer verdi.