Burdur'da bu işi yapan tek kadın! Baba yadigarı işletmeye sahip çıktı

'AMACIM, İNSANLARIN HAZIR GIDAYA YÖNELMEMESİ'



İşini severek yaptığını anlatan Yer, şunları söyledi: "Değirmencilik kadın için zor iş, ağır çuvalları kaldırıyoruz, toz, gürültü çok oluyor ama severek yapıyorum. Amacım, insanların kendi üretebilmesi, hazır gıdaya yönelmemesi. Yapabildiğim sürece mesleğimi sürdüreceğim. Ağustos, eylül, ekim en yoğun aylar.