Burdur'da 12 yıl önce tek başına başladı, şimdi tüm köye yayıldı! Ağlasu'dan Irak ve Rusya'ya satılıyor

3

Özer, "Ürünümüzü yurt içinin yanı sıra Irak ve Rusya gibi ülkelere de ihraç ediyoruz. Verimi de güzel, raf ömrü uzun. Bu yıl kilogram fiyatı yaklaşık 70 lira. Memnunuz" diye konuştu. Özer, Sweetheart cinsi kiraza geçmesinin ardından köydeki diğer üreticilerin de bu çeşidi yetiştirmeye başladığını söyledi.