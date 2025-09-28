Burdur Gölü'ne balık tutmak için gitti, gördüğü manzara karşısında hayrete düştü

2

Kendisinin gölün balıklandırılmasına yönelik çalışmalarda rol oynadığını belirten Çetin Bozcu, "O dönem Van'dan üç bidon balık geldi. Bu balıkları kayığa aldılar, Burdur Gölü'nün kenarında akan derelere attılar. Daha sonra gittiler. 'Biz 1 ay sonra geleceğiz, bunların üreme zamanında takip edeceğiz ve bu işi bırakmayacağız' dediler. Bana da görev verdiler, dediklerini yaptım. Biz artık o balıkların sahibi olduk. Bir süre sonra ekip tekrar geldi. Göl kenarında balıkları incelemeye gittiğimizde bir hoca bize 'Susun susun' dedi. Sonrasında elindeki ipi göle bir attı, ipte 20-30 tane balık. Attığımız balıklar da biraz daha büyümüşler. Bu durum üzerine orada bayram yaptık. Burdur Gölü'ne atılan balıklar 1 sene sonra daha canlı, daha kilolu elimize geldi" dedi.