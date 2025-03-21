Burdur Geleneksel El Sanatları Festivali başladı! 20 sanatçının eşsiz eserleri sergileniyor

Açıkçası somut olmayan kültürel mirasımızı önce bugüne sonra da gelecek kuşaklara, çocuklarımıza aktarmak bizim için çok kıymetli. Bakanlığımız Türkiye’de 20 şehirde Türkiye kültür yolu festivallerini organize ediyor onun haricinde de az önce söylediğim gibi 10 şehrimizde de inşallah Geleneksel Sanatlarla vatandaşlarımızı hemşerilerimizi ve belki de yurt dışından gelen misafirlerimizi buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde farklı şehirlerimizde bu geleneksel festivallerimizi tanıtacağız" dedi.