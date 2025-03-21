Burdur Geleneksel El Sanatları Festivali başladı! 20 sanatçının eşsiz eserleri sergileniyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ve Kültürel Diplomasi Derneği işbirliğinde geleneksel el sanatları ve sanatçıların desteklenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara taşınması amacıyla yapılan Geleneksel El Sanatları Festivali başladı. Festivalde 11 ilden 18 farklı sanat dalında 24 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısının atölye çalışmaları bulunuyor.
BURDUR (İHA)
• 21 Mart 2025 - 19:04 • Son Güncelleme:
BURDUR (İHA)
• 21 Mart 2025 - 19:04 • Son Güncelleme: