Burdur da kuraklığa yenik düştü! Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyordu

"Kuraklık oldu, toprak yarıldı"Karataş Gölü'nün yanında bulunan Mürseller köyünde yaşayan Osman Akın (56), gölün sularının olduğu günleri bildiğini belirterek, "Göl çok doluydu. 15 yıl balıkçılık yaptım. Burada sazan, levrek balıkları vardı. Onların avcılığını yaptım. Aynı zamanda gölde ördek, kaz, Sakarmeke gibi kuşlarda boldu. Hepsi çoktu ama şimdilerde kurudu."