Burası ne Moskova ne de Oslo! Türkiye'nin 1300 rakımlı noktasında buz tutan gölde yüzmek için birbirleriyle yarıştılar

2

Etkinliği organize eden doğa aktivisti Hasan Önder, “10’uncu Kış Yüzme Şenliğini, Fırtına vadisinin doğu kolu olan Deremezra’da yaptık. 500 kişi katıldı ama 60 kişi suya girdi. Buz gibi suya girip, dünyanın en organik çayıyla ısındılar” diye konuştu.Yüzme etkinliği için İzmir’den gelen Ekin Atar da “Çok heyecanlıydı. Özellikle bu etkinlik için geldim. Her yıl gelen arkadaşım teşvik etti. Onun sayesinde keşfetmiş olduk. Çok hoştu. O girince deli olduğunu düşünüyordum, şu an kendimin de deli olduğunu düşünüyorum. Bir daha olsa girerim. Bence herkes yapmalı hayata bir kez geliyoruz. Gençken denemek lazım” dedi.