Burası Amazon değil Batman! 15 kilometrelik rotada gören hayran kalıyor
Batman’ın Sason ilçesinde, sarp kayalıkların arasında gizlenen Zore Kanyonu ve Zore Şelalesi, doğaseverleri kendine hayran bırakıyor. Mayıs ayının gelişiyle birlikte yeşilin her tonuna bürünen bölge, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.
Batman ile Kulp arasındaki bölgede yer alan Zore Kanyonu, sarp kayalıkları, doğal yürüyüş parkurları ve ardı ardına sıralanan gürül gürül akan şelaleleriyle dikkat çekiyor.
Yaklaşık 15 kilometrelik maceralı yürüyüş rotasına sahip olan bölge, özellikle doğa tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geliyor.
Kanyon içerisinde bulunan Zore Şelalesi ise tarihi çınar ağaçları ve rengarenk açan çiçeklerin arasında çağlayarak akıyor. Şelalenin oluşturduğu doğal manzara ziyaretçilere huzur verirken, çevrede kale görünümünü andıran yüksek kayalıklar bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.
Bahar aylarında su debisinin artmasıyla daha görkemli bir görüntüye kavuşan Zore Şelalesi, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için eşsiz bir keşif noktası olarak öne çıkıyor. Bölge sakinleri ise Zore Kanyonunun doğal yapısının korunarak turizme kazandırılmasının bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.