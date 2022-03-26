Burak Yılmaz ilk kez konuştu! Kuntz ve Nihat Özdemir...

Topun auta gittiğini görünce kahroldum. Penaltıyı atsaydım Portekiz'i elerdik. En çok ülkem için üzüldüm. Maçtan sonra başkanımız Nihat Özdemir, Stefan Kuntz ve takım arkadaşlarım bana destek oldu. En çok Kuntz üzüldü. Benimle birlikte ağladı. Lille takımındaki arkadaşlarım da arayıp moral verdiler. Sabaha kadar uyayamadım. Çok üzgünüm."