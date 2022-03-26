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FutbolBurak Yılmaz ilk kez konuştu! Kuntz ve Nihat Özdemir...
HaberlerFutbol Haberleri Burak Yılmaz ilk kez konuştu! Kuntz ve Nihat Özdemir...
• 26 Mart 2022 - 11:17 • Son Güncelleme:

Burak Yılmaz ilk kez konuştu! Kuntz ve Nihat Özdemir...

Portekiz maçının son dakikalarında kazandığımız penaltıyı gole çeviremeyen ve büyük bir hayal kırıklığı yaratan Burak Yılmaz, önce milli takım kariyerine son verdi sonra da o pozisyonu anlattı. İşte tecrübeli golcünün o sözleri...

• 26 Mart 2022 - 11:17 • Son Güncelleme:
1Burak Yılmaz ilk kez konuştu Kuntz ve Nihat Özdemir...
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A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz'e 3-1 yenilerek elenirken, maça damgasını vuran olay; skor 2-1 iken Burak Yılmaz'ın 85. dakikada penaltı kaçırmasıydı.

2Burak Yılmaz ilk kez konuştu Kuntz ve Nihat Özdemir...

Bir futbolcunun yaşayabileceği en büyük talihsizliklerden biriyle karşılaşan tecrübeli futbolcu, karşılaşma sonrası sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada milli takımı bıraktığını açıklarken, "Nasıl atamadım, hâlâ şok içindeyim. Bu penaltıyı, ömrüm boyunca her gece atacağım belki de uyumadan, rüyamda" sözleriyle duygularını aktardı.

3Burak Yılmaz ilk kez konuştu Kuntz ve Nihat Özdemir...

İşte Burak Yılmaz'ın Hürriyet'e yaptığı o açıklama;

4Burak Yılmaz ilk kez konuştu Kuntz ve Nihat Özdemir...

"Penaltıyı kazanınca tüm arkadaşlarım topu bana bıraktı. Ben de atmak istekliydim. Müthiş heyecanlandım. Arkamda bütün ülke insanlarının sorumluluğu vardı. Zemin ıslak ve yumuşaktı. Sert vurma isteğim topu yükseltti.

5Burak Yılmaz ilk kez konuştu Kuntz ve Nihat Özdemir...

Topun auta gittiğini görünce kahroldum. Penaltıyı atsaydım Portekiz'i elerdik. En çok ülkem için üzüldüm. Maçtan sonra başkanımız Nihat Özdemir, Stefan Kuntz ve takım arkadaşlarım bana destek oldu. En çok Kuntz üzüldü. Benimle birlikte ağladı. Lille takımındaki arkadaşlarım da arayıp moral verdiler. Sabaha kadar uyayamadım. Çok üzgünüm."

6Burak Yılmaz ilk kez konuştu Kuntz ve Nihat Özdemir...

A Milli Futbol Takımı'na uzun yıllar hizmet eden tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz dün akşamki Portekiz karşılaşmasından sonra milli takım kariyerine son verdiğini açıklamıştı. Tecrübeli futbolcu bugün, A Milli Takım'ın Porto'daki kampından ayrıldı.

7Burak Yılmaz ilk kez konuştu Kuntz ve Nihat Özdemir...

Burak Yılmaz, kamptan ayrılışı öncesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve teknik ekip üyeleri, takım arkadaşları ve personelle vedalaştı.

8Burak Yılmaz ilk kez konuştu Kuntz ve Nihat Özdemir...

Burak, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada A Milli Takım'ın çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu ifade ederek, ilerleyen dönemdeki UEFA Uluslar Ligi ve EURO 2024 Elemeleri'nde kendilerine başarılar diledi.

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