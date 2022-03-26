Burak Yılmaz ilk kez konuştu! Kuntz ve Nihat Özdemir...
Portekiz maçının son dakikalarında kazandığımız penaltıyı gole çeviremeyen ve büyük bir hayal kırıklığı yaratan Burak Yılmaz, önce milli takım kariyerine son verdi sonra da o pozisyonu anlattı. İşte tecrübeli golcünün o sözleri...
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz'e 3-1 yenilerek elenirken, maça damgasını vuran olay; skor 2-1 iken Burak Yılmaz'ın 85. dakikada penaltı kaçırmasıydı.
Bir futbolcunun yaşayabileceği en büyük talihsizliklerden biriyle karşılaşan tecrübeli futbolcu, karşılaşma sonrası sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada milli takımı bıraktığını açıklarken, "Nasıl atamadım, hâlâ şok içindeyim. Bu penaltıyı, ömrüm boyunca her gece atacağım belki de uyumadan, rüyamda" sözleriyle duygularını aktardı.
Topun auta gittiğini görünce kahroldum. Penaltıyı atsaydım Portekiz'i elerdik. En çok ülkem için üzüldüm. Maçtan sonra başkanımız Nihat Özdemir, Stefan Kuntz ve takım arkadaşlarım bana destek oldu. En çok Kuntz üzüldü. Benimle birlikte ağladı. Lille takımındaki arkadaşlarım da arayıp moral verdiler. Sabaha kadar uyayamadım. Çok üzgünüm."