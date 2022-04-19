Burak Elmas'ın en tartışmalı transferiydi! Dün akşam tek başına oynadı taraftar hayran kaldı

Barış Alper, Mustafa, Morutan, Emre Kılınç gibi futbolculardan kurulu takımın sahada mücadele etmesi, daha doğru olmaz mı? Ben herhalde başkan adaylarının beyanatlarından sonra Katalan hoca gönderileceğini anladı, bunun için de artık her şeyi oluruna bıraktı diye düşünüyorum. Başka bir şey de aklıma gelmiyor. İşin özeti Kerem olmasa inanın bu sahadaki takım, Malatya karşısında bile gol pozisyonuna giremeyecek. Kerem topu taşıyor, rakibini geçiyor, şut çekiyor, arkadaşlarına pas veriyor, sarı-kırmızılılarda başka Kerem yok, o ayarda başka bir isim de yok.