Burak Elmas'ın en tartışmalı transferiydi! Dün akşam tek başına oynadı taraftar hayran kaldı
Devre arasında Gedson Fernandes'in yerine transfer edilen ve oynadığı futbolla büyük bir fiyasko olduğu ortaya çıkan tecrübeli futbolcunun Malatyaspor maçında sergilediği başarılı performans oldukça dikkat çekti. İşte 2-0 sonuçlanan 90 dakikanın ardından yazar yorumları...
Dün akşam NEF Stadı'nda küme düşmesi kesinleşmiş olan Yeni Malatyaspor'la karışı karşıya gelen ve Cihat Arslan'ın öğrencilerini iki golle geçen Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'nun oyunları yine beğenilmezken, Burak Elmas'ın devre arasında transfer ettiği tecrübeli futbolcunun sergilediği başarılı performans dikkat çekti. İşte Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ardından yazar yorumları ve 90 dakikanın yansımaları...
ŞANSAL BÜYÜKA
Lig bitmiş, kupa gitmiş, derbiler geçmiş, bütün hedefleri tükenmiş, başkanı kovalanmış, hocası veda için gün saymaya başlamış bir Galatasaray... Karşısında resmen küme düşmüş, başkanı zoru görünce tüymüş, taraftarı küsmüş bir Malatyaspor... Hani “angarya“ maç ararsanız, işte size Galatasaray- Malatya maçı...
Ne safmışız, maç başladı, resmen sıkıntı... Yürüyerek başlayan iki takım... Kardeşim, mahallede gazozuna maç oynasanız bir heyecanı olur... İlk yarım saat, sahada olanlarla, ekran başında olanlar için “uyku“ modunda geçti... İlk yarının son çeyreğinde oyun biraz hareketlendi... Önce Babel’in kaleye girmekte olan topunu Awuku çizgiden çıkardı, sonra da Nelsson bu defa Galatasaray ağlarına gitmekte olan topa izin vermedi...
İkinci yarı, çok etkili bir Pulgar pası ile başladı... Sonrasında Babel golü ile devam etti... Babel‘in golüne yardımcı nasıl ofsayt bayrağı kaldırdı, inanamadım... Babel en az bir metre geride... Bir yardımcı bunu görmezse, hangi pozisyonu görecek... Neyse VAR imdada yetişti... Hemen ardından Halil golü...
Sonrasında Galatasaray’ı hatırlatan ataklar ve yaratılan pozisyonlar gördük... Hele Taylan’ın bir metreden boş kale yerine auta gönderdiği pozisyon var ki, “futbol şakası“ niyetine gösterilir... Şunu anlamıyorum; kalene gelemeyen, çaresiz-hedefsiz Malatya karşısında Gomis‘i oyuna sokmak için Halil‘i çıkarmak şart mı? İkisi birlikte oynasa, hücum zenginliğine daha fazla katkı yapsa kötü mü olur?
Yeni Malatyaspor küme düşmesi kesinleşen bir takım. Böyle bir takıma karşı sahaya çıkıyorsun ve tabii ki birinci amaç galip gelmek. Ama kadroya bakıyorsun, Mustafa Muhammed, Morutan yok. Forvette Halil oynuyor, arkasında da sezon başından beri hiç gol atamayan, asist yapamayan Taylan ve Berkan var. Projenin kilit oyuncusu olarak lanse edilen Boey ise kulübede.
Ne yalan söyleyeyim ben bu kadrodan hiçbir şey anlamadım. Hele ilk yarı gerçekten bizi hayal kırıklığına uğratan bir futbol oynadılar. Evet Kerem ile, Babel ile pozisyon yakaladılar ama 45. dakikada Nelsson topu çizgiden çıkarmasa Galatasaray ilk yarıyı mağlup bitirecekti. Torrent’in artık bundan sonra takımının oynayacağı maçlarda gelecek sezonu düşünmesi gerekmez mi?
Barış Alper, Mustafa, Morutan, Emre Kılınç gibi futbolculardan kurulu takımın sahada mücadele etmesi, daha doğru olmaz mı? Ben herhalde başkan adaylarının beyanatlarından sonra Katalan hoca gönderileceğini anladı, bunun için de artık her şeyi oluruna bıraktı diye düşünüyorum. Başka bir şey de aklıma gelmiyor. İşin özeti Kerem olmasa inanın bu sahadaki takım, Malatya karşısında bile gol pozisyonuna giremeyecek. Kerem topu taşıyor, rakibini geçiyor, şut çekiyor, arkadaşlarına pas veriyor, sarı-kırmızılılarda başka Kerem yok, o ayarda başka bir isim de yok.
Önümüzdeki sezon yeni başkan mutlaka bu takımla yola çıkmayacak. İki bek, iki orta saha, bir sağ kanat, en az beş kaliteli futbolcu takviye yapmaları gerekir. Berkan, Taylan tamam iyi niyetli çocuklar. Fazlasını vermek istiyorlar. Hata yaptıkları zaman üzülüyorlar. Ancak daha fazlasını veremiyorlar. Futbol kaliteleri Galatasaray ayarında değil, bu kesin. Her maç aynı şeyleri söylüyoruz. Çünkü Cim Bom, rakip kim olursa olsun orta sahasız maça çıkıyor.
MEHMET DEMİRKOL
İlk yarıda hedefsiz iki takımdan küme düşmüş olanın daha konsantre oluşu ilginç. Galatasaraylı oyunculara bireysel olarak baktığınızda uğraşmayan yok. Muslera’dan, Babel’e bireysel olarak herkes elinden geleni yapıyor. Bireysel olarak baktığınızda böyle, eksik yok. Öte yandan toplam oyunda takım olarak durgunlardı.
Pas trafiği yavaş kaldı. Kerem ve Halil uğraşıyorlar ama tamamen kişisel bir mücadele veriyorlardı. Babel’in girdiği pozisyon dışında da net bir şans bulamadılar doğal olarak. İlk yarının hikayesi bu. Artısı ise Pulgar’ın öne oynama isteği ve becerisi. Önde baskı ve 2. topları kullanmaları beklenen Taylan ve Berkan’ın ise başarılı olduğunu söylemek zor. Böyle olunca 20’den sonra Malatya çıkmaya ve Galatasaray’ı geri koşturmaya başladı. Benzer pozisyon sayıları, çok yakın gol beklentileri oluştu.
Üst üste 3 net pozisyondan 2 gol çıkardılar. Böyle geniş alanda hücum edince Malatyalı oyuncuların kontra imkanları da kalmadı çünkü hemen herkes alanı kapatmakla uğraştı, gömüldüler. 70’den sonra özellikle Pulgar oyundan çıkınca oyun tekrar dengelendi. Malatya çıkabildi ama şut kaliteli yetersiz kaldı. Muslera’yı ısıttılar sadece.