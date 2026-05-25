BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI? 25 Mayıs 2026 Hastaneler ve Sağlık Ocakları açık mı?

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla hastaneler ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığı vatandaşların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle bayram tatili yaklaşırken sağlık kuruluşlarının çalışma durumu araştırılıyor. Peki bugün hastaneler açık mı, sağlık ocakları hizmet veriyor mu? İşte merak edilenler…
25 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle Türkiye genelinde devlet hastaneleri, şehir hastaneleri ve üniversite hastaneleri normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam ediyor.
Poliklinikler açık olurken, doktor muayeneleri, tetkikler ve planlı ameliyatlar rutin şekilde gerçekleştiriliyor. Randevu sistemi (MHRS) üzerinden alınan saatlerde herhangi bir kesinti bulunmuyor.Ayrıca acil servisler ise her zaman olduğu gibi 7/24 kesintisiz hizmet sunmayı sürdürüyor.
SAĞLIK OCAKLARI (AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ) ÇALIŞIYOR MU?
Bugün aile sağlığı merkezleri, yani bilinen adıyla sağlık ocakları da açık durumda. Vatandaşlar;
Muayene
Reçete yazdırma
Rapor alma
Aşı ve takip işlemleri gibi hizmetleri normal çalışma saatleri içinde alabiliyor.
Aile hekimlikleri genellikle sabah saatlerinde hizmete başlayıp akşam saatlerine kadar faaliyet gösteriyor.
BAYRAM ÖNCESİ KRİTİK GÜN: AREFE DÜZENİ
Kurban Bayramı öncesinde ise sağlık hizmetlerinde küçük değişiklikler söz konusu olabiliyor. Arefe günü olan 26 Mayıs Salı tarihinde bazı kamu kurumlarında olduğu gibi sağlık ocaklarında da yarım gün uygulaması görülebiliyor.
Bu nedenle işlem yapmak isteyen vatandaşların, yoğunluk yaşamamak adına işlerini bugünden ya da arefe günü öğleden önce tamamlaması öneriliyor.
HASTANEYE GİTMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Sağlık kuruluşlarında zaman kaybı yaşamamak için:
Randevu sistemi üzerinden önceden saat alınması
Aile hekimliği çalışma saatlerinin kontrol edilmesi
Acil olmayan işlemlerin mesai saatlerine bırakılması önem taşıyor.