Bugün ne sınavı var? 19 Temmuz 2026 DGS saat kaçta, kaç dakika ve kaçta bitiyor?

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Takvimler 19 Temmuz 2026 Pazar gününü gösterirken “Bugün ne sınavı var?” sorusu da sabah saatlerinden itibaren aranmaya başladı. Bugün ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı, daha çok bildiğimiz adıyla 2026-DGS uygulanıyor.

İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adayların katıldığı sınav için artık son saatlere girildi. Peki DGS sınavı saat kaçta başlayacak, DGS kaç dakika sürecek ve sınav kaçta bitecek? Bir de kapıda kalmamak için bilinmesi gereken kritik bir saat var.

19 Temmuz’da ne sınavı var?

19 Temmuz 2026 Pazar günü ÖSYM tarafından 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) gerçekleştiriliyor.

DGS, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan ya da mezuniyet aşamasına gelen adayların lisans programlarına geçiş yapabilmek için katıldığı sınav olarak uygulanıyor.

ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takviminde DGS sınav tarihi 19 Temmuz 2026 olarak açıklanmıştı. Sınav sonuçlarının ise 13 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor.

DGS sınavı saat kaçta?

2026 DGS sınavı saat 10.15’te başlayacak.

Burada “Sınav 10.15’te, biraz geciksem de yetişirim” diye düşünmemek gerekiyor. ÖSYM’nin yaptığı uyarıya göre adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Yani sınav salonunda olmak için son dakika hesabı yapanların önünde 10.15 değil, aslında 10.00 sınırı bulunuyor. Üstelik bina girişindeki kimlik ve güvenlik kontrolleri de düşünülürse adayların sınav merkezinde daha erken bulunması oldukça önemli.

Kısaca saatler şöyle: