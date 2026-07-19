Bugün ne sınavı var? 19 Temmuz 2026 DGS saat kaçta, kaç dakika ve kaçta bitiyor?
19 Temmuz’da ne sınavı var, DGS sınavı saat kaçta başlayacak? ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre bugün Dikey Geçiş Sınavı uygulanıyor. Saat 10.15’te başlayacak DGS, 135 dakika sürecek ve saat 12.30’da bitecek. Ancak adayların özellikle dikkat etmesi gereken bir saat daha var: 10.00’dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak.
Takvimler 19 Temmuz 2026 Pazar gününü gösterirken “Bugün ne sınavı var?” sorusu da sabah saatlerinden itibaren aranmaya başladı. Bugün ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı, daha çok bildiğimiz adıyla 2026-DGS uygulanıyor.
İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adayların katıldığı sınav için artık son saatlere girildi. Peki DGS sınavı saat kaçta başlayacak, DGS kaç dakika sürecek ve sınav kaçta bitecek? Bir de kapıda kalmamak için bilinmesi gereken kritik bir saat var.
19 Temmuz’da ne sınavı var?
19 Temmuz 2026 Pazar günü ÖSYM tarafından 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) gerçekleştiriliyor.
DGS, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan ya da mezuniyet aşamasına gelen adayların lisans programlarına geçiş yapabilmek için katıldığı sınav olarak uygulanıyor.
ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takviminde DGS sınav tarihi 19 Temmuz 2026 olarak açıklanmıştı. Sınav sonuçlarının ise 13 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor.
DGS sınavı saat kaçta?
2026 DGS sınavı saat 10.15’te başlayacak.
Burada “Sınav 10.15’te, biraz geciksem de yetişirim” diye düşünmemek gerekiyor. ÖSYM’nin yaptığı uyarıya göre adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Yani sınav salonunda olmak için son dakika hesabı yapanların önünde 10.15 değil, aslında 10.00 sınırı bulunuyor. Üstelik bina girişindeki kimlik ve güvenlik kontrolleri de düşünülürse adayların sınav merkezinde daha erken bulunması oldukça önemli.
Kısaca saatler şöyle:
- Sınav binasına son giriş: 10.00
- DGS başlangıç saati: 10.15
- DGS bitiş saati: 12.30
DGS kaç dakika, kaç saat sürecek?
“DGS kaç dk?” sorusunun kısa yanıtı 135 dakika.
Adaylara sınavdaki soruları cevaplamaları için toplam 2 saat 15 dakika süre verilecek. Saat 10.15’te başlayan sınav, ek süre hakkı bulunmayan adaylar için saat 12.30’da tamamlanacak.
Bu nedenle “DGS sınavı kaç dakika?” ve “DGS kaçta bitiyor?” sorularının yanıtı şöyle:
DGS 135 dakika sürecek ve saat 12.30’da bitecek.
Engel durumu nedeniyle ÖSYM tarafından ek süre kullanmasına izin verilen adaylarda bitiş saati, tanımlanan ek süreye göre değişebilecek.
DGS’de kaç soru sorulacak?
2026 DGS’de adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan toplam 100 soru yöneltilecek.
Sınavda:
- 50 sayısal soru
- 50 sözel soru
yer alacak. Adayların 100 soruyu cevaplamak için 135 dakikası bulunuyor. Basit bir hesapla soru başına ortalama 1 dakika 21 saniye düşüyor. Tabii DGS’de her sorunun aynı sürede çözülemediğini sınava girenler zaten gayet iyi biliyor.
ÖSYM giriş belgesi nereden alınır?
Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgisinin bulunduğu DGS sınav giriş belgesini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.
ÖSYM giriş işlemi için adayların ais.osym.gov.tr adresine giderek T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor. Belgeye ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de ulaşılabiliyor.
ÖSYM’nin açıklamasına göre sınav giriş belgeleri 3 Temmuz 2026 tarihinde erişime açıldı. Adayların sınava giderken giriş belgelerinin çıktısını ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor.
Kimliğini kaybeden adaylar ne yapacak?
Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartında fotoğrafı veya T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için bazı il ve ilçe nüfus müdürlükleri bugün açık tutulacak.
ÖSYM’nin duyurusuna göre belirlenen nüfus müdürlükleri, 19 Temmuz Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında hizmet verecek. Başvuran adaylara sınavda kullanılmak üzere fotoğraflı ve barkodlu geçici kimlik belgesi düzenlenebilecek.
Ancak burada da saatlerle yarışılıyor: Sınav binasına 10.00’dan sonra giriş yapılmayacağı için bu işlemin mümkün olduğunca erken tamamlanması gerekiyor.
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sonuçlarına, açıklamanın ardından ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
Kısa cevaplarla 2026 DGS
Bugün ne sınavı var?
Bugün, 19 Temmuz 2026 Pazar günü Dikey Geçiş Sınavı yapılıyor.
DGS sınavı ne zaman?
2026 DGS, 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanıyor.
DGS sınavı saat kaçta?
Sınav saat 10.15’te başlayacak.
DGS kaç dakika?
DGS toplam 135 dakika, yani 2 saat 15 dakika sürecek.
DGS kaçta bitiyor?
Normal süreyi kullanan adaylar için sınav saat 12.30’da sona erecek.
Sınav binasına en geç kaçta girilir?
Saat 10.00’dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.
ÖSYM giriş belgesi nereden alınır?
Sınav giriş belgesi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr adresinden alınabilir.