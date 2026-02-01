Bugün Kandil mi? 2 Şubat 2026 Pazartesi Ne Kandili? Berat Kandil Ne Zaman, Kandil Bugün Mü?
Bugünün “Berat Kandili” olup olmadığı merak ediliyor. Manevi atmosferiyle ön plana çıkan bu özel gece, affın, arınmanın ve kulluğun derinleştiği mübarek bir zaman dilimi olarak kabul görüyor. Bu özel günle ilgili bilgiler merak ediliyor. Bugün Kandil mi? 2 Şubat 2026 Pazartesi Ne Kandili? Berat Kandil Ne Zaman, Kandil Bugün Mü? İşte yanıtı...
Recep, şaban ve ramazanı kapsayan, içinde birçok özel geceyi barındıran mukaddes üç aylar 1 Ocak’ta başladı. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat Geceleri ile Kadir Gecesi gibi kutsal geceler yer alıyor. Regaip Gecesi, 25 Aralık’ta, Miraç Gecesi ise 15 Ocak'ta idrak edildi. Şimdi sırada kader gecesi olarak da bilenen Berat Gecesi idrak edilecek.
Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır.
Bir rivayette ise Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Şâban ayının ortasında geceyi ibadetle, gündüzünü oruçla geçiriniz. Çünkü Allah, o gece güneş battıktan sonra dünya semasına tecelli eder ve fecir doğuncaya kadar: 'Yok mu benden af dileyen, onu affedeyim; yok mu rızık isteyen, ona rızık vereyim; yok mu sıkıntıya düşen, ona afiyet vereyim' buyurur." (İbn Mâce, İḳāmetü'ṣ-ṣalât 191) Ancak bu rivayetleri eserlerinde aktaran Tirmizî ve İbn Mâce, hadislerin sened bakımından zayıf olduğuna da dikkat çekmişlerdir.
2026 Berat Kandili, İslam dünyasında rahmet, mağfiret ve arınma gecesi olarak görülen müstesna zaman dilimlerinden biri olup, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvime göre Şaban ayının 15. gecesinde, yani 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.