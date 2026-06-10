Bu yıl rekor bekleniyor! Tam 27 bin dekarlık alanda başladı: Tonlarca ürün elde edilecek

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Bilecik'in uygun iklim şartları ve üretim potansiyeliyle Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Vali Sözer, kiraz yetiştiriciliğinin başta merkez ilçe olmak üzere Söğüt, Gölpazarı, Yenipazar, Osmaneli ve İnhisar ilçelerinde yoğun olarak yapıldığını vurgulayarak, "İlimizde yaklaşık 27 bin dekar alanda kiraz üretimi gerçekleşerek, yıllık yaklaşık 15 bin 500 ton ürün elde edildi. Erkenci ve kaliteli üretimiyle öne çıkan Bilecik kirazının hem iç piyasada hem de ihracatta önemli bir yere sahip. Hasat sezonunun tüm üreticilerimiz için hayırlı ve bereketli olsun. Tarımsal üretimin güçlenmesi ve üreticilerimizin desteklenmesi adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğiz" dedi.