Bu transfer Kerem Aktürkoğlu'nu çok rahatsız edecek! G.Saray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi

Ajansspor'a özel açıklamalar yapan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, adı Beşiktaş ile anılan Alexander Sörloth ile ilgili olarak, "Sörloth'u kim istemez. Listemizde var, ilgilendiğimiz bir isim. Ancak bu transfer gerçekleşecek anlamına gelmez. Bonservisi var ve bu şekilde almamız zor. Kiralık olursa her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" dedi.