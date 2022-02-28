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GalatasarayBu transfer Kerem Aktürkoğlu'nu çok rahatsız edecek! G.Saray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi
HaberlerGalatasaray Haberleri Bu transfer Kerem Aktürkoğlu'nu çok rahatsız edecek! G.Saray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi
• 28 Şubat 2022 - 15:10 • Son Güncelleme:

Bu transfer Kerem Aktürkoğlu'nu çok rahatsız edecek! G.Saray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi

Gedson Fernandes'i Galatasaray'ın elinden alarak ezeli rakibine transferde büyük bir üstünlük sağlayan Beşiktaş, eğer yıldız golcüsüne imza attıramazsa sarı kırmızılı kulüp milli futbolcu için devreye girecek.

• 28 Şubat 2022 - 15:10 • Son Güncelleme:
1Bu transfer Kerem Aktürkoğlunu çok rahatsız edecek G.Saraydan Beşiktaşa Gedson misillemesi
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Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında ilk transferiNİ Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak yapan Beşiktaş 'ta, henüz sözleşme yineleme görüşmelerinden sonuç alınamayan Cyle Larin ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Michy Batshuayi'nin yerine golcü transferi için arayışlar sürüyor.

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Basında siyah beyazlılar ilgili bir çok futbolcunun ismi gündeme getirilirken, bu isimlerden biri de Trabzonspor 'un eski futbolcusu Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Norveçli golcü Alexander Sörloth'tu.

3Bu transfer Kerem Aktürkoğlunu çok rahatsız edecek G.Saraydan Beşiktaşa Gedson misillemesi

Trabzonspor'un 20 Milyon Euro'ya Leipzig'e sattığı 26 yaşındaki futbolcu sezon başında Alman ekibi tarafından La Liga takımı Real Sociedad'a kiralanmıştı. Norveçli futbolcunun Türkiye'ye olası transferinde öncelik hakkı eski takımı Trabzonspor'da bulunuyor.

4Bu transfer Kerem Aktürkoğlunu çok rahatsız edecek G.Saraydan Beşiktaşa Gedson misillemesi

Ajansspor'a özel açıklamalar yapan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, adı Beşiktaş ile anılan Alexander Sörloth ile ilgili olarak, "Sörloth'u kim istemez. Listemizde var, ilgilendiğimiz bir isim. Ancak bu transfer gerçekleşecek anlamına gelmez. Bonservisi var ve bu şekilde almamız zor. Kiralık olursa her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" dedi.

5Bu transfer Kerem Aktürkoğlunu çok rahatsız edecek G.Saraydan Beşiktaşa Gedson misillemesi

Gelecek sezona yeni bir teknik direktör yönetiminde başlaması beklenen Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Konferas Ligi play-off turunda Fenerbahçe 'yi iki maçta da yenerek eleyen Svalia Prag'ın hocası Jindrich Trpisovsky ile ilgilendiği ileri sürülmüştü. Çek hoca hakkında da konuşan kazancı, "Bunlar nereden çıkıyor bilemiyorum. Trpisovsky alakamız yok, görüşmedik bile. Herhalde menajerlerin çıkardığı bir isim" ifadesini kullandı.

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Galatasaray’ın Halil Dervişoğlu’nun yerine daha hesaplı olan Güven Yalçın’ı rotasyon forveti olarak düşünmesi Beşiktaş’ın keyfini kaçırdı… hali hazırda Güven’e 7.5 milyon TL'den 4 yıllık teklifi olan siyah-beyazlılar, rakamı yükseltmeyecek. Kerem Aktürkoğlu'nun bile 7 milyon TL’ye oynadığı ortamda Güven’e teklifin ideal olduğuna inanılıyor.

7Bu transfer Kerem Aktürkoğlunu çok rahatsız edecek G.Saraydan Beşiktaşa Gedson misillemesi

Beşiktaşlı yöneticiler Güven’in menajerinin Galatasaray’ın yılda 10 milyon TL’den fazla bir teklif sunduğuna dair basına sızdırdığı iddia edilen haberleri ise ciddiye almadılar. Hatta Beşiktaş yönetiminde yapılan son toplantıda, “Galatasaray, Güven’e Kerem’den fazla para verip alırsa bize zararı değil faydası olur. Kerem isyan eder” konuşmaları bile yapıldı. Bu düşünceler altında Güven’e teklif edilen 7.5 milyon TL’nin en doğru rakam olduğuna karar verildi.

8Bu transfer Kerem Aktürkoğlunu çok rahatsız edecek G.Saraydan Beşiktaşa Gedson misillemesi

Bu arada Güven’in menajeri Ersin Akan hafta içinde İstanbul’a gelecek. Ceyhun Kazancı ile son bir görüşme yapacak. Bu görüşmede anlaşma olmazsa Galatasaraylı yöneticilerle bir araya gelerek, son durumu masaya yatırması bekleniyor.

9Bu transfer Kerem Aktürkoğlunu çok rahatsız edecek G.Saraydan Beşiktaşa Gedson misillemesi

Uzun bir aranın ardından takımla çalışmaya başlayan Georges Nkoudou’yu takım arkadaşları alkışlarla karşıladı.

10Bu transfer Kerem Aktürkoğlunu çok rahatsız edecek G.Saraydan Beşiktaşa Gedson misillemesi

Teknik Direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışması ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, oynanan çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş , Kayserispor maçı hazırlıklarını, yarın (1 Mart) saat 18.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

11Bu transfer Kerem Aktürkoğlunu çok rahatsız edecek G.Saraydan Beşiktaşa Gedson misillemesi

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