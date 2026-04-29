Bu patika yol saklı cennete çıkıyor! Çorum'a 30 kilometre uzakta yer alıyor

5

İnsanların güzel vakit geçirebileceği bir alan ve şelaleye yürünecek patika yol kazandırdık. İnşallah insanlar burayı güzel şekilde kullanırlar, tertemiz bırakırlar. Şelaleye mağara gibi bir girişten girdikten sonra üzerinde kubbe gibi bir taş var ve çok güzel bir ambiyans var. Gören hayran kalıyor. İçerisi sudan dolayı çok serin. Herkesin görmesi lazım. Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar ise güzellik karşısında hayran kaldıklarını ve herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.