Bu köyde sadece çocuklar değil büyükler de kapı kapı geziyor! Herkes kuyruğa girdi
Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesi’nde yüzyıllardır süregelen o eşsiz bayram geleneği, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Sadece çocukların değil, yetişkinlerin de ellerinde poşetlerle ev ev dolaşarak şeker topladığı görüldü.
Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesi’nde bayramlar, yalnızca dini bir anlam taşımakla kalmıyor, aynı zamanda köklü bir geleneğin yaşatılmasına da vesile oluyor. Her Ramazan Bayramı’nda mahallede yaşayan çocuklar ve büyükler, ellerinde poşetlerle ev ev dolaşarak şeker topluyor.
Yaklaşık 250 nüfusa sahip mahallede, bayram namazının ardından başlayan etkinlikte ev sahipleri kapılarının önünde şeker, çikolata ve çeşitli ikramlarla misafirlerini karşılıyor. Renkli görüntülere sahne olan gelenek, mahallede bayram coşkusunu zirveye taşıyor. Köy dışından gelen misafirler de yaşanan bayram yoğunluğunun daha da renklenmesini sağlıyor.
Kuşluk Mahallesi Muhtarı İsmail Öztürk, geleneğin her yıl düzenli olarak sürdürüldüğünü belirterek, "Kuşluk köyünde bayram çocuklar için çok güzel geçiyor. Yediden yetmişe herkes şeker topluyor. Bu gelenek çoğu yerde yok. Biz de köy halkı olarak bu güzel adeti yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.
Yüzyıllardır sürdürülen gelenek, hem mahalle halkını bir araya getiriyor hem de bayramın birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirirken, köyün yaşı ileri gelenleri de geleneğin çok uzun yıllardır devam ettiğini söyledi.